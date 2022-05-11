Музыкальный критик допустил победу украинской группы на «Евровидении»

Музыкальный критик Илья Легостаев оценил шансы украинской группы Kalush Orchestra победить в песенному конкурсе «Евровидение-2022», который накануне стартовал в Италии. Журналиста процитировало ИА НСН.

«Я не думаю, что при другой политической ситуации группа Kalush Orchestra всерьез претендовала бы на первое место. Они могли бы запросто попасть в пятерку, потому что это действительно неплохой номер и неплохой трек», — спрогнозировал Легостаев.

Он напомнил, что сейчас международные симпатии на стороне Украины и понятно желание Европы поддержать ее хотя бы на артистическом уровне. По его мнению, высокие шансы на победу есть у представителей Великобритании.

«Вроде бы никогда их никто серьезно не воспринимал, все над ними издевались и ставили 0 баллов, но сейчас букмекеры оценивают их шансы очень даже высоко», — добавил критик.