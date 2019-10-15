  • Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»

    15 октября 2019, 03:19

    Анастасия Кукова

    Звезда телесериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц получила роль Селины Кайл в новом «Бэмене» режиссера Мэтта Ривза и сыграет вместе с Робертом Паттинсоном.
    Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»

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    Актриса также известна по роли Литы Лестрейндж в цикле фильмов «Фантастические твари и где они обитают».

    По данным The Guardian, 30-летняя дочь рок-звезды Ленни Кравица и актрисы Лизы Бонет прошла серьезный кастинг и была утверждена на роль лично Паттинсоном. С ней конкурировали Ана де Армас. Элла Балинска и Эйса Гонсалес.

    Мэтт Ривз сообщил, что надеется сделать новый фильм о Бэтмене не только захватывающим, но и очень эмоциональным. Он также намерен усилить детективную линию, которая нашла отражение в комиксах.

    Лучшей «Женщиной-кошкой» киноманы считают Мишель Пфайффер, сыгравшую эту роль в 1992 году. В 2004 году ею стала Холли Берри, но повторить успех не сумела.

    Уже известно, что в фильме примут участие Джона Хилл и Джеффри Райт.