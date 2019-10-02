Женщина-кошка станет темнокожей

Кинокомпания Warner Bros. разыскивает темнокожую актрису, которая могла бы сыграть Женщину-кошку в фильме «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Режиссером обновленной трилогии станет Мэтт Ривз.

Стали известны дата и место начала съемок четвертой «Матрицы» Подробнее

Об этом заявил журналист Varietу Джастин Кролл в подкасте своего коллеги Робба Фокса.

У Бэтмена Паттинсона будет несколько врагов, и одним из них станет Женщина-кошка. СМИ уже сообщали, что, по слухам, роль Загадочника или Пингвина сыграет Джона Хилл. Точно известно, что актер Джеффри Райт утвержден на роль комиссара Джеймса Гордона.

«Бэтмен» выйдет в прокат в июне 2021 года.

Одна из исполнителей роли Женщины-кошки Мишель Пфайффер, сыгравшая инфернальную злодейку в фильме режиссера Тима Бертона «Бэтмен возвращается» (1992), заявила, что с этой ролью прекрасно бы справилась Эль Феннинг. Сама она вряд ли вернется к этому образу. Об этом Пфайффер заявила Variety на премьере фильма «Малефисента: владычица тьмы».

Стоит напомнить, что темнокожая актриса однажды уже играла Женщину-кошку. Холли Берри исполнила эту роль в фильме 2004 года.