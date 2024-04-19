Культура 19 апреля 2024, 13:08 Знаменитые барды Никитины выступят на фестивале в поддержку ВСУ Известные в СССР барды Никитины выступят на фестивале Хаматовой в поддержку ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Известные в СССР барды Сергей и Татьяна Никитины, прославившиеся благодаря своим песням в кино, выступят на фестивале в поддержку Украины в Черногории. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

В недавнем интервью, которое исполнители дали российскому писателю Дмитрию Быкову*, артисты выразили критику в адрес специальной военной операции на территории Украины. Они также упомянули о сотрудничестве с фондом «Настоящая Россия»**, основанном Борисом Акуниным*.

Реклама

В мае Сергей и Татьяна Никитины примут участие в музыкальном фестивале в Черногории, организованном актрисой Чулпан Хаматовой. На этом мероприятии появятся певица Манижа, писатель Дмитрий Быков* и поэтесса Вера Полозкова. Вырученные средства направят на поддержку Украины.

США запланировали выделить Украине около 61 миллиарда долларов. Только на закупку вооружений пойдет 11,3 миллиарда из этой суммы.

*признан иноагентом на территории России.

**Организация, выполняющая функции иноагента на территории России.