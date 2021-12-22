Злой главный герой из другого измерения появился в трейлере фильма «Доктор Стрендж: В Мультивселенной Безумия»

Компания Marvel показала первый трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Зрители смогут увидеть продолжение истории в начале мая.

Официальный трейлер второй части «Доктора Стрэнджа» появился на YouTube-канале Marvel Entertainment 22 декабря. Ролик посмотрели уже более четырех миллионов пользователей. Видео собрало 590 тысяч лайков и почти 30 тысяч комментариев.

Создатели трейлера не стали раскрывать сюжет нового фильма. Они лишь показали несколько героев и наиболее эффектные сцены ленты. Изначально тизер-трейлер показали после титров третьего «Человека-паука».

Главную роль в «Докторе Стрэндже», как и в первой части, сыграл Бенедикт Камбербэтч. Вместе с ним в картине снялась Элизабет Олсен. В кинотеатрах продолжение фильма выйдет 5 мая 2022 года.

В середине ноября режиссер «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон намекал, что готов вернуться в киновселенную Marvel. После завершения работы над первым фильмом он расторг контракт со студией Disney из-за творческих разногласий. Вернуться к сотрудничеству с компанией режиссера просили поклонники.