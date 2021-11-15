Режиссер «Доктора Стрэнджа» заявил, что готов снова снимать для Marvel

Скотт Дерриксон, режиссер фильма «Доктор Стрэндж», намекнул в Twitter, что готов вернуться в киновселенную Marvel. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ScreenRant.

После того, как Дерриксон снял «Доктора Стрэнджа» — кинокомикс о колдуне с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли — он расторг контракт со студией Disney из-за творческих разногласий. Однако, похоже, теперь режиссер готов вернуться к работе с Marvel.

О возвращении Дерриксона попросили в Twitter поклонники.

«Скотт, мы все очень скучаем по тебе! Ты вернешься в Marvel за еще одним персонажем вроде доктора Стрэнджа?», — спросил режиссера один из них.

На это Дерриксон ответил лаконичным «Никогда не знаешь». Фанаты сочли это намеком на то, что возобновление сотрудничества возможно.

В данный момент Дерриксон занят в нескольких других проектах. Однако, несмотря на разногласия, он продолжает следить за Marvel Studios и выказывает публичную поддержку режиссерам, снимающим для компании.