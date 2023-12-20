Эксклюзив 20 декабря 2023, 01:29 «Зло всегда возвращается злом». Золотарев объяснил смысл сериала «Слово пацана» Сценарист Золотарев назвал 1989 год временем потерянных детей Скриншот трейлера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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Создатели сериала «Слово пацана» вложили в него историю о том, чем для человека чревато совершенное им зло. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» пояснил, что картина стала отображением взаимоотношений отцов и детей.

«Произведение начинает жить в отрыве от автора, когда выходит на экран, поэтому для каждого все-таки есть какой-то свой смысл. Для меня это история про воздаяние. <…> Зло, совершенное во имя добра, все равно возвращается злом», — подчеркнул он.

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Собеседник «360» обратил внимание, что итог в подобной ситуации всегда один, как бы человек ни пытался это исправить.

Золотарев также пояснил, зачем в титрах оставили QR-код, отсканировав который ребенок сможет рассказать о своей ситуации и поделиться со взрослыми, если находится в опасности.

«Это связано как раз с одним из смыслов, который несет эта история <…> про взаимоотношение отцов и детей. 1989 год — время потерянных детей. Время, когда родителям приходилось думать о выживании, а не о том, как своим примером показать детям, как надо жить. Этот контакт был потерян для целого поколения. Это ужасно, и это то, что мы пытаемся исправить хотя бы QR-кодом», — заключил собеседник «360».

Повторения казанского феномена, по его словам, можно избежать, если родители будут разговаривать со своими детьми.