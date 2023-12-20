Эксклюзив 20 декабря 2023, 00:55 Только разговаривать с детьми. Как избежать повторения казанского феномена Сценарист Золотарев: казанский феномен не повторится из-за «Слова пацана» Скриншот трейлера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Читать 360tv в

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вряд ли окажет дурное влияние на детей и станет поводом для повторения казанского феномена. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» заметил, что ребенок начинает копировать худшее, когда у него в жизни и так все не слишком хорошо складывается.

«Думаю, что в современных реалиях он (казанский феномен — прим. ред.) невозможен. Но нужно все время думать о том, что раз такое было в истории, значит, когда-нибудь может повториться. Чтобы этого не произошло, нужно разговаривать со своими детьми. Нет никакого другого способа», — подчеркнул один из создателей сериала.

Реклама

Съемочная группа, заметил он, понимала, что дети в итоге могут копировать героев «Слова пацана». Но такое происходит почти всегда, когда законченная история превращается в некое явление. Вопрос заключается в том, как далеко зайдет ребенок и что в целом подразумевает под подражанием сериальным образам.

Вова, как мы видим — простите за спойлер седьмой серии, — персонаж раскаивающийся, запутавшийся. Что надо копировать? Раскаяние и запутывание? Маловероятно, что это подлежит копированию. Андрей Золотарев сценарист «Слова пацана»

Золотарев согласился с тем, что не самые приятные эпизоды привлекают больше всего внимания, в том числе и детского — те же сцены грабежей.

«Но для того, чтобы [дети] начали это копировать, они должны изначально стоять на краю. Они должны находиться в тяжелом социальном положении, на грани. А что их привело к этой грани — явно не сериал, а что-то другое», — заключил он.

Казанский феномен стал собирательным названием для десятков молодежных банд Татарстана, которые терроризировали его столицу с середины 70-х годов прошлого столетия.