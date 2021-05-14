Журналист и писатель Михаил Садчиков умер в возрасте 66 лет

Российский журналист и писатель Михаил Садчиков скончался на 67-м году жизни, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на пост фотожурналиста Павла Маркина в Fасеbооk.

«Сегодня, 13 мая, перестало биться сердце ветерана газеты „Смена“ Михаила Садчикова», — написал коллега писателя.

Причина смерти мужчины не названа.

Садчиков окончил Уральский государственный университет по специальности журналист в 1976 году. С 1979 года он работал в изданиях Ленинграда, Санкт-Петербурга и Москвы. В их числе «Смена», «Труд», «Фонтанка». Помимо прочего, Михаил вел телевизионные передачи.

Также Садчиков писал книги. Он является автором произведения «Рандеву со звездами». В 2013 году мужчина стал лауреатом национальной художественной премии «Петрополь».

Ранее стало известно о кончине народного артиста Украины Игоря Крикунова. Он известен по роли Василя в советском художественном фильме «Цыганка Аза». Крикунов окончил Щукинское училище. В начале 1980-х годов он переехал в Киев. Там артист выступал на сцене музыкально-драматического театра «На Подоле». В 2000 году актер помог организовать первый Международный цыганский фестиваль искусств «Амала» в столице Украины.