Умер худрук цыганского театра «Романс»

Умер народный артист Украины Игорь Крикунов. Он известен по роли Василя в советском художественном фильме «Цыганка Аза».

Актер скончался 11 мая. О смерти Крикунова написала в Facebook советник по вопросам культуры мэра Киева Диана Попова. Причина кончины — коронавирус.

Крикунов окончил Щукинское училище. В начале 1980-х годов он переехал в Киев. Там артист выступал на сцене музыкально-драматического театра «На Подоле». В 2000 году актер помог организовать первый Международный цыганский фестиваль искусств «Амала» в столице Украины.

Игорь Крикунов — основатель и художественный руководитель Киевского государственного цыганского музыкально-драматического театра «Романс».

В основном актер снимался в украинских фильмах. Дебют артиста состоялся в 1984 году, когда он вместе с Олегом Янковским и Александром Абдуловым сыграл в советском телефильме «Два гусара». Еще одна известная роль Крикунова — Янош в сериале «Цыганка», написало «Утро.ру».