Культура 16 апреля 2024, 12:02 Жора Крыжовников стал лучшим режиссером интернет-сериала Крыжовникова со «Словом пацана» признали лучшим режиссером интернет-сериала РИА «Новости»

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Национальная премия в области веб-контента признала Жору Крыжовникова с его проектом «Слово пацана. Кровь на асфальте» лучшим режиссером интернет-сериала. Об этом сообщило РИА «Новости».

Площадкой для проведения церемонии вручения V Национальной премии в области веб-контента стало Цифровое деловое пространство в Москве.

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Конферансье Эдуард Апломбов и сценарист Александр Цыпкин выступили в роли ведущих мероприятия.

«Это действительно большое событие… Спасибо!» — поблагодарил со сцены один из продюсеров сериала Федор Бондарчук.

Лучшим актером интернет-сериала признали Ивана Янковского, который исполнил главную роль в проекте Крыжовникова.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» завоевал победу в номинации «Лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут».

Тем временем автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев начал писать произведение о женских бандах. По его словам, внутреннее устройство группировок сильно отличается от мужских.