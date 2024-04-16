16 апреля 2024, 12:02
Жора Крыжовников стал лучшим режиссером интернет-сериала
Крыжовникова со «Словом пацана» признали лучшим режиссером интернет-сериала
Национальная премия в области веб-контента признала Жору Крыжовникова с его проектом «Слово пацана. Кровь на асфальте» лучшим режиссером интернет-сериала. Об этом сообщило РИА «Новости».
Площадкой для проведения церемонии вручения V Национальной премии в области веб-контента стало Цифровое деловое пространство в Москве.
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Конферансье Эдуард Апломбов и сценарист Александр Цыпкин выступили в роли ведущих мероприятия.
«Это действительно большое событие… Спасибо!» — поблагодарил со сцены один из продюсеров сериала Федор Бондарчук.
Лучшим актером интернет-сериала признали Ивана Янковского, который исполнил главную роль в проекте Крыжовникова.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» завоевал победу в номинации «Лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут».
Тем временем автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев начал писать произведение о женских бандах. По его словам, внутреннее устройство группировок сильно отличается от мужских.
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