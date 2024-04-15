Культура 15 апреля 2024, 17:38 «Куча новых героев». Автор «Слова пацана» — о будущей книге про женские банды Автор «Слова пацана» Гараев напишет книгу о женских бандах Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев приступил к написанию новой книги. Произведение посвящено женским криминальным бандам, сообщил писатель на презентации акции «Библионочь 2024». Трансляцию вел пресс-центр «России сегодня».

«О сроках я точно не скажу, потому что это еще тайна. Работа идет. Особенно на последней неделе: у меня куча новых героев, куча новой информации», — отметил Гараев.

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Он уточнил, что тема с женскими криминальными бандами достаточно загадочная.

«Много странного и непонятного», — сказал писатель.

По его словам, женские группировки устроены своеобразно, они сильно отличаются от политики мужских банд.

Осенью прошлого года по книге Гараева вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. По оценкам руководителя онлайн-кинотеатра Wink Антона Володькина, за три месяца его посмотрели свыше 23 миллионов человек. Благодаря популярности сериала книга Гараева 2020 года заняла второе место по продажам на сервисе «Литрес».

Актер Никита Кологривый усомнился в честном отборе актеров на роли в сериал «Слово пацана». Он заявил, что некоторые коллеги попали на съемки, минуя кастинги.