Культура 09 августа 2023, 18:46 Жителям столицы рассказали о культурной программе на Московском урбанфоруме в «Зарядье» Культурная программа Московского урбанфорума стартовала в парке «Зарядье» Пресс-служба Московского урбанистического форума

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Концерты известных музыкантов прошли в парке «Зарядье» в рамках культурной программы Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия.

Вечером 8 августа состоялся концерт-спектакль «От меня это было» с участием дирижера Юрия Башмета и ансамбля «Солисты Москвы». В нем также приняли участие Московский Синодальный хор и Большой Детский хор имени В. С. Попова. Кроме того, зрители смогли увидеть выставку «Город для каждого», где представили 10 мегапроектов Москвы.

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В ближайшие выходные в рамках культурной программы форума состоится еще два музыкальных события. На них потребуется предварительная регистрация.

В субботу, 12 августа, в зале «Москва» пройдет концерт вокального ансамбля INTRADA под руководством Екатерины Антоненко. Посетители концерта услышат исполнение знаковых произведений Мередит Монк и музыку Дэвида Лэнга к фильму «Молодость» Паоло Соррентино.

В воскресенье, 13 августа, на сцену в «Зарядье» выйдет маэстро Сергей Жилин в сопровождении оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз». Вечер будет посвящен композитору Сергею Рахманинову, его знаковым произведениям и джазовым импровизациям на темы известных работ.

Ранее жителям столицы рассказали о том, что на Московском урбанфоруме пройдет дискуссия о метавселенных.