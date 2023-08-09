Общество 09 августа 2023, 13:01 Дискуссия о метавселенных пройдет на Московском урбанфоруме Столичный ДИТ расскажет посетителям Московском урбанфорума о метавселенных 10 августа МУФ

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Тематическая дискуссия о метавселенных и их применении в умных мегаполисах состоится 10 августа в павильоне «Цифровые технологии Москвы» в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом рассказали в пресс-службе мероприятия.

Эксперты расскажут о том, что такое метавселенные и чем они отличаются от обычных игровых миров. Специалисты также обсудят перспективы развития этой технологии и покажут, как цифровые двойники и метавселенные используются в управлении городом.

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Спикерами станут специалисты столичного департамента информационных технологий, эксперты IT и игровой индустрии, а также представители научного сообщества.

Кроме того, слушатели узнают, как будут развиваться технологии в ближайшее время и какие объекты Москвы уже доступны в метапространстве. Гости форума также смогут принять участие в велопрогулке по цифровому двойнику ВДНХ и путешествии по городу в VR-кинотеатре.

Трансляция дискуссии пройдет онлайн на странице «ВКонтакте».

Павильон «Цифровые технологии Москвы» будет открыт ежедневно, кроме понедельника, до 10 сентября.

Ранее стало известно о том, что на развитие цифровизации в Подмосковье в 2023 году направят почти 13 миллиардов рублей.