Жителям столицы показали свидетельство о браке Есенина и Дункан

Жителям столицы показали свидетельство о браке российского поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан на выставке Главархива.

Мероприятие посвящено 125-летию поэта. Уточняется, что муж и жена взяли двойную фамилию Есенины-Дункан. Супруга деятеля культуры была старше его на 18 лет. В документе о бракосочетании возраст женщины уменьшен на 10 лет, информирует радио «Говорит Москва».

Пара поженилась в здании бывшего ЗАГСа в Пречистенском переулке 2 мая 1922 года.

Ранее сообщалось, что на территории московского музея Есенина появилась скульптура в честь 125-летия поэта под названием «Ангел русской поэзии» или «Реквием по Есенину». Автором стал Григорий Потоцкий. Отмечается, что работа не пришлась по нраву жителям города. Часть пользователей Сети честно призналась, что не поняла посыла, который хотел донести автор. Некоторые сравнили монумент с мутантом.

Сам скульптор рассказал, что думал над скульптурой около 40 лет. Долгое время он не мог понять какую форму ей придать. Потоцкий согласился, что его задумка действительно спорная.