На территории московского музея Сергея Есенина появилась скульптура в честь 125-летия поэта под названием «Ангел русской поэзии» или «Реквием по Есенину». Автором стал Григорий Потоцкий. Однако его работу москвичи не оценили.

Есенин на плавниках

В пресс-службе музея Есенина сообщили, что выставка арт-объекта скульптора Потоцкого продлится до 1 ноября.

Источник фото: facebook.com/esenin.museum

На снимках, которые появились в Сети, видно, что композиция представляет поэта, откинувшегося назад и опирающегося на сломанные крылья.

Художник пояснил, что это метафорическое отражение «великой печали и великой красоты русского народа».

Поклонники поэта и простые москвичи работу не оценили и посчитали, что этот памятник останется с ними навсегда. Свое негодование они выразили в социальных сетях.

Самым спорным моментом оказалось отсутствие рук, которые принимали за плавники или ласты.

Источник фото: Twitter

Появились варианты, что это могло быть другое животное.

Источник фото: Twitter

Источник фото: Twitter

Комментаторы не исключили, что для создания скульптуры автор использовал нестандартные материалы.

Источник фото: Twitter

Источник фото: Twitter

Это сообщение отсылает нас к скульптору Михаилу Боппосову из села Уолба. В конце декабря он лепит из навоза символ приходящего года.

Источник фото: Twitter

Для скульптуры даже нашли новое место, куда ее предложили перенести.

Источник фото: Twitter

Но некоторые решили, что получившаяся работа может нести, как культурную, так и воспитательную функцию.

Источник фото: Twitter

Появились сомнения, что это работа настоящего художника.

Источник фото: Twitter

Часть пользователей честно призналась, что не поняла посыла, который хотел донести автор. Сам скульптор Григорий Потоцкий все объяснил.

Правда о Есенине

Скульптура Есенина — это одновременно распятие и вознесение. Поэт представлен в момент смерти и последующей жизни. Об этом «360» заявил автор работы Григорий Потоцкий. По словам художника, над скульптурой он думал около 40 лет, но не понимал, какую форму ей придать.

«Я все время хотел понять, кто такой Есенин. Очень сложно было найти словесный образ. Скульптура рождается из понимания. Но когда я понял, что это ангел со сломанными крыльями, то вылепил его и понял, что правду о поэте можно сказать таким образом», — рассказал он и уточнил, что работа над скульптурой заняла у него два месяца.

По словам Потоцкого, он хотел показать правду о Есенине, который был русским во всех отношениях. Он напомнил, что когда в 20-е годы поэт уехал из России сначала в Европу, а потом в США вместе со своей супругой Айседорой Дункан, то возвращаться обратно ему было страшно. Но в своих рассуждениях Есенин заключал, что в Америке он умрет, как человек, а в России погибнет, как поэт.

«Мне надо было передать эту мысль. То, что его сделали сусальным, с этими серебряными березками — это море лжи. Его поэзия о другом, о сильной России. А сам он с одной стороны — ангел под богом, а с другой — беспробудный пьяница», — пояснил скульптор.

Потоцкий согласился. что его работа действительно спорная. Но он принципиально не хотел делать реалистическую работу. Он пояснил, что создал только внутреннюю оболочку поэта, которого внутренняя сила поднимает вверх, но при этому руки-крылья заломлены в распятии.

Может быть ее надо сделать чуть абстрактнее. Но потом решил, что не стоит. Правда не бывает правильной и ровной. Она не бывают гладкой, когда пытаются слепить ножки, ручки, пальцы. Но я не лепил пальцев, не лепил ног, я лепил выражение и боль. И когда все это сложилось, работа получилась Григорий Потоцкий Скульптор.

По словам Потоцкого, люди привыкли воспринимать Есенина, как красивый памятник. Но в данном случае он делал просто экспонат для музея и воспринимать его в качестве памяти для поэта нельзя. Также невозможно внести коррективы. По словам Потоцкого, это все равно что перерисовывать картины.

«Мне удалось сказать правду о Есенине. Ну, если она не нравится, то что делать — это наша история. Я не понимаю, почему все решили, что это памятник, но если зрители так считают, то это успех», — подытожил он.