Культура 15 апреля 2024, 13:02 Жена Михаила Круга увеличила гонорар за выступление втрое Mash: гонорар жены шансонье Михаила Круга вырос до 4 миллионов рублей РИА «Новости»

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Жена покойного шансонье Михаила Круга увеличила гонорар втрое, а сын знаменитого исполнителя Александр Круг поднял цену на концерты почти в два раза. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в ноябре сын известного шансонье готов был выступать на корпоративных мероприятиях за 400 тысяч рублей. Он предлагал исполнить пять хитов своего отца и собственные композиции. За дополнительную плату в 1,3 миллиона рублей на сцену могла выйти и Ирина Круг, чтобы исполнить песни вместе с сыном.

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Теперь стоимость выступления Александра составляет 700 тысяч рублей, а гонорар жены легендарного певца вырос до четырех миллионов рублей.

Причем рост популярности Александра можно объяснить его участием в телевизионных проектах. Сыну шансонье удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Причина повышения стоимости выступлений Ирины Круг осталась неизвестной.

Спрос на выступления семьи Круга остается высоким. Ближайшее «окошко» есть только 1 августа.