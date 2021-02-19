Земфира выпустила клип по мотивам мобильной игры Homescapes

На YouTube-канале Земфиры появился новый клип на песню «Остин». Это имя главного героя мобильной игры Homescapes — дворецкого, который восстанавливает старинный особняк.

Homescapes — это мобильная головоломка в жанре «три в ряд» от компании Playrix. Она вышла в сентябре 2017 года. Главный герой игры — дворецкий по имени Остин, который восстанавливает старинный особняк. Homescapes отличается от других игр жанра тем, что в ней есть сюжет.

1 февраля после долгого перерыва вышел клип Земфиры на песню с новой пластинки «Злой человек». Это саундтрек к новому кино ее подруги Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Литвинова назвала седьмой альбом певицы гениальным и предположила, что Земфира не сможет сделать что-то лучше этой работы.