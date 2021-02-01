Вышел первый за 7 лет клип Земфиры

В главной роли снялась Рената Литвинова. На странице с видеороликом указано, что данная песня будет саундтреком к еще не вышедшей картине Ренаты Литвиновой «Северный ветер», которую она поставила по собственному одноименному спектаклю. Премьера фильма запланирована на 6 февраля.

Накануне Рената Литвинова сообщила в своем Instagram, что новый альбом Земфиры будет опубликован в ближайшее время. Фанаты предполагают, что музыка зазвучит выйдет в феврале, в день премьеры фильма Ренаты. Кинодива заявила, что пластинка Земфиры вышла гениальной, и отметила, что, возможно, у нее уже не получится сделать лучше когда-либо.

Предыдущий студийный альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в феврале 2013 года, восемь лет назад. Предыдущее видео для артистки на песню «Жить в твоей голове» было снято Ренатой Литвиновой и вышло в январе 2014-го.