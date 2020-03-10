Заслуженная артистка РФ Марина Меримсон скончалась в Челябинске

В Челябинске ушла из жизни заслуженная артистка РФ Марина Меримсон. Эльдар Рязанов приглашал ее пробоваться на роль Нади Шевелевой в «Иронии судьбы». С кино у актрисы так и не сложилось.

О смерти Меримсон сообщил в Facebook продюсер Владимир Шмыров. Артистке шел 82-й год.

«Когда-то ее Серафина в „Татуированной розе“ стала потрясением театрального мира», — напомнил Шмыров, рассказав о вехах творческого пути артистки.

Меримсон на сцене Кировского драматического театра увидел режиссер Эльдар Рязанов. Он предложил актрисе прийти на пробы фильма «Ирония судьбы». Марина Меримсон могла сыграть главную героиню — Надю, но роль в итоге отдали польке Барбаре Брыльской.

«Марина Давыдовна Меримсон блистала в завидном театральном репертуаре, который уже только списочно выдает в ней яркую, сильную, дерзкую, отнюдь не провинциального масштаба трагическую и трагикомическую актрису», — поделился Шмыров.

Он упомянул роли артистки в постановках «Король Лир», «Звезды на утреннем небе», «Мария Стюарт», «Похороните меня за плинтусом» и других.

Марина Меримсон родилась в Рыбинске в 1938 году. Звание заслуженной артистки РФ ей присвоили в 1995-м.

Накануне во Франции скончался шведский актер Макс фон Сюдов. Зрителям он известен по фильмам Ингмара Бергмана, а также одной из своих последних работ — роли Трехглазого ворона в «Игре престолов».