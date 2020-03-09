Умерла звезда «Игры престолов»

Шведский актер Макс фон Сюдов, который стал известен во всем мире благодаря фильмам Ингмара Бергмана, умер во Франции. Ему было 90 лет. Кроме того, он известен ролью Трехглазого ворона в «Игре Престолов».

О смерти актера сообщил журнал со ссылкой на его супругу.

С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года Катрин фон Сюдов.

Свою карьеру актер начал в 1949 году в Швеции — ему было 20 лет. Известность Макс фон Сюдов получил в 1950–1960-х годах, когда начал сниматься в фильмах Ингмара Бергмана. Он сыграл в картинах «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Лицо», «Причастие», «Девичий источник», «Час волка» и «Стыд».

Последний фильм, в котором актер принял участие, вышел в 2018 году. В картине «Курск» фон Сюдов сыграл роль российского адмирала.

За свою карьеру актера дважды номинировали на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми».