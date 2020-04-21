СМИ: «Октоберфест-2020» в Мюнхене отменили

Традиционный фестиваль пива «Октоберфест», которые ежегодно проводится в Германии, отменили из-за коронавируса. Об этом сообщили местные СМИ, однако официального подтверждения этому пока нет.

По данным источников немецкой газеты Bild официальное объявление об отмене фестиваля пива будет 21 апреля.

Издание напомнило, что на прошлой неделе премьер-министр Германии Маркус Зедер заявил о своем «скептическом настрое в отношении проведения традиционного фестиваля. В нем ежегодно принимают участие несколько миллионов человек, которые съезжаются в Мюнхен со всего мира.

В 2020 году фестиваль по плану должен был пройти с 19 сентября по 4 октября. Если его действительно отменили, что это решение приняли из-за ситуации с коронавирусом в стране. От пандемии, которая распространилась на весь мир, скончались свыше 170 тысяч человек. Всего заразились почти 2,5 миллиона пациентов. В Германии COVID-19 обнаружили более чем у 146 тысяч человек, почти пять тысяч пациентов скончались.