СМИ: «Октоберфест-2020» в Мюнхене отменили
По данным источников немецкой газеты Bild официальное объявление об отмене фестиваля пива будет 21 апреля.
Издание напомнило, что на прошлой неделе премьер-министр Германии Маркус Зедер заявил о своем «скептическом настрое в отношении проведения традиционного фестиваля. В нем ежегодно принимают участие несколько миллионов человек, которые съезжаются в Мюнхен со всего мира.
В 2020 году фестиваль по плану должен был пройти с 19 сентября по 4 октября. Если его действительно отменили, что это решение приняли из-за ситуации с коронавирусом в стране. От пандемии, которая распространилась на весь мир, скончались свыше 170 тысяч человек. Всего заразились почти 2,5 миллиона пациентов. В Германии COVID-19 обнаружили более чем у 146 тысяч человек, почти пять тысяч пациентов скончались.