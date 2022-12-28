Культура 28 декабря 2022, 20:00 Выставку фотографий из научных экспедиций «Роснефти» открыли в Москве

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Ежегодная фотовыставка «Притяжение Арктики» открылась на Тверском бульваре. Жителям и гостям столицы показали фотографии, сделанные во время научных экспедиций «Роснефти».

Выставку организовали представители «Роснефти» и негосударственный институт развития «Иннопрактика».

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«Мы, как сотрудники Арктического научного центра и компании, имеем возможность посмотреть на нее воочию. Хотелось бы поделиться этой возможностью с жителями города под Новый год», — рассказал начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра «Роснефти» Артем Исаченко.

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Всего в экспозиции — 32 снимка, за каждым из них стоит целая история. Посетители выставки смогут увидеть эвенкийского оленя, полет моевки и рассвет у Карского моря.

Осенью 2020 года компания осуществила первое в истории стратиграфическое бурение скважин в Карском море. В этом году «Роснефть» совместно с «Иннопрактикой» выпустила книгу «Открывая Арктику заново». Издание посвящено результатам экспедиций и научных исследований арктической зоны за последние годы.

Специалисты «Роснефти» уже 10 лет исследуют крайний север. За это время они совершили более 40 экспедиций в пяти морях Арктики. Из каждой привезли уникальные снимки. Посмотреть на них можно будет до 30 января.

На Ямале провели семинар, посвященный проблемам экологии. Ученые обсудили поведение экосистемы в арктической зоне в условиях изменения климата.