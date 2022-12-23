Экология 23 декабря 2022, 17:47 Состояние экосистемы Арктики при глобальном потеплении обсудили на семинаре в ЯНАО

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Международный онлайн-семинар, посвященный экологии, состоялся в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе. В ходе мероприятия ученые обсудили состояние экосистемы Арктики в условиях глобальных изменений климата. Об этом сообщил «Север-Пресс».

В мероприятии приняли участие 45 ученых из 11 научных, природоохранных организаций и российских вузов. Кроме того, к обсуждению присоединились специалисты университета Хельсинки и института ботаники Министерства науки и образования Азербайджана.

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В ходе обсуждения эксперты пришли к выводу, что глобальное потепление является доказанным фактом. Его наличие подтверждает в том числе то, что серые журавли и ямальские стерхи уже 12–15 лет остаются зимовать на юге Узбекистана и Туркменистана. Ранее птицы прилетали в Индию. На основе полученных данных ученые смогут составить прогноз развития местной экосистемы.

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