Вышел трейлер фильма «Последняя дуэль»

В Сети появился трейлер фильма «Последняя дуэль» от киностудии 20th Century Studios. Об этом сообщило РИА ФАН.

Главные роли в фильме исполнили Мэтт Дэймон и Адам Драйвер.

Фильм снят по роману Эрика Ягера, в основу которого легла реальная история. Сюжет разворачивается во Франции XIV века и рассказывает о последней состоявшейся дуэли.

Главный герой рыцарь Жан де Карруж пытается восстановить справедливость при помощи дуэли. Его оппонент изнасиловал его жену, но правительство находится на его стороне.

Ранее стало известно, что Бассам Тарик станет режиссером новой версии фильма «Блэйд» от Marvel. До этого он снял фильм «Откуда ты родом?». Глава Marvel Studios Кевин Файги и выбранный на главную роль актер Махершалой Али искали подходящего режиссера несколько месяцев.