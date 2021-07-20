Стало известно, кто станет режиссером нового «Блэйда»

Бассам Тарик станет режиссером новой версии фильма «Блэйд» от Marvel. До этого он снял фильм «Откуда ты родом?». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что глава Marvel Studios Кевин Файги и выбранный на главную роль актер Махершалой Али искали подходящего режиссера несколько месяцев.

Сейчас они ведут переговоры с Тариком, договор еще не заключен. Сценарий к фильму напишет Стейси Осей-Кюффур. О перевыпуске оригинального «Блэйда» стало известно еще в 2019 году.

Ранее съемки второй части блокбастера о супергероях «Аквамен», основанной на серии комиксов DC, стартовали в Англии.

Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте исполнителя главной роли Джейсона Момоа. Актер рассказал о том, что рад встретиться с режиссером фильма Джеймсом Ванмо, а также другими членами команды. Также Момоа отметил, что ради роли ему придется поменять цвет волос. В новой части картины актер появится со светлыми волосами.

Новый фильм будет носить название «Аквамен и Затерянное королевство». Пока информации о сюжете фильма не поступало.