Культура 31 января 2024, 00:58 Вышел тизер фильма «Домовенок Кузя» Режиссер Андреасян: фильм «Домовенок Кузя» выйдет в декабре 2024 года Unsplash

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В Сети появился тизер нового фильма «Домовенок Кузя». Сказочная история со знаменитым героем советского мультфильма превратится в полнометражный комедийный фильм. На большие экраны картина выйдет в декабре 2024 года.

Выход тизера прокомментировал режиссер картины Сарик Андреасян в своих соцсетях.

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«А это, друзья, невероятный сюрприз и радость для наших детей! „Домовенок Кузя“ возвращается к нам. Увидимся 19 декабря во всех кинотеатрах. Возрождаем наследие и воспитываем своих детей на своих героях», — написал режиссер.

В тизере показали момент знакомства Кузи с девочкой Наташей в исполнении Софии Петровой. Лохматый домовенок попытался прикинуться куклой, но девочка быстро его раскусила.

В декабре 2022 года Сарик Андреасян рассказал о планах экранизировать книгу Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Режиссер признался, что продюсеры уже приобрели права на цикл рассказов. По ним планировалось снять полнометражный фильм, а также мультсериал.