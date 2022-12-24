Культура 24 декабря 2022, 17:51 Андреасян заявил, что экранизирует «Денискины рассказы» Режиссер Андреасян хочет снять экранизацию книги «Денискины рассказы»

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Режиссер Сарик Андреасян заявил, что планирует экранизировать книгу Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Об этом сообщил RT со ссылкой на соцсети.

«После успеха экранизации „Манюня“ мы решили не останавливаться на достигнутом и приобрели права на культовый цикл рассказов Виктора Драгунского „Денискины рассказы“», — сказано в сообщении.

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Андреасян уточнил, что на основе сборника снимут полнометражный фильм, а также мультсериал. Работа над проектом начнется в 2023 году и займет около семи лет.

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