24 декабря 2022, 17:51
Андреасян заявил, что экранизирует «Денискины рассказы»
Режиссер Андреасян хочет снять экранизацию книги «Денискины рассказы»
Режиссер Сарик Андреасян заявил, что планирует экранизировать книгу Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Об этом сообщил RT со ссылкой на соцсети.
«После успеха экранизации „Манюня“ мы решили не останавливаться на достигнутом и приобрели права на культовый цикл рассказов Виктора Драгунского „Денискины рассказы“», — сказано в сообщении.
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Андреасян уточнил, что на основе сборника снимут полнометражный фильм, а также мультсериал. Работа над проектом начнется в 2023 году и займет около семи лет.
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