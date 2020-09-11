Вышел первый почти за 30 лет сольный альбом Жанны Агузаровой

В Сети появился сольный альбом Жанны Агузаровой. Он стал у певицы и экс-солистки группы «Браво» первым почти за 30 лет после выхода ее единственного до сих пор сольника «Русский альбом».

Альбом Агузаровой под названием «Королева Сансета» представлен в Сети, сообщило издание Intermedia.

В трек-листе оказалось 12 композиций, причем новых среди них нет. Все песни Жанна Агузарова исполняла во время концертов разных лет. Самой старой оказалась «Не упрекай», написанная в конце 1980-х — начале 1990-х годов. «Королева Сансета» по сравнению с остальными композициями наиболее новая — начала 2000-х годов.

Агузарова записывала пластинку в пяти городах — Стокгольме, Санкт-Петербурге, Москве, Лондоне и Лос-Анджелесе. Работу над ней певица не афишировала.

Впервые эпатажная исполнительница выпустила сольный альбом в 1991 году. В «Русский альбом» вошли 11 песен, среди которых оказались «Мне хорошо рядом с тобой» и «Прикосновение к Есенину».

На репетицию группы «Браво» (тогда коллектив назывался «Постскриптум») Агузарову в 1983 году пригласил Евгений Хавтан. Первый концерт с ее участием как солистки был успешным, а группа сразу обрела популярность.