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    11 сентября 2020, 08:37

    Вышел первый почти за 30 лет сольный альбом Жанны Агузаровой

    Александра Ломейко

    В Сети появился сольный альбом Жанны Агузаровой. Он стал у певицы и экс-солистки группы «Браво» первым почти за 30 лет после выхода ее единственного до сих пор сольника «Русский альбом».
    Вышел первый почти за 30 лет сольный альбом Жанны Агузаровой

    Альбом Агузаровой под названием «Королева Сансета» представлен в Сети, сообщило издание Intermedia.

    В трек-листе оказалось 12 композиций, причем новых среди них нет. Все песни Жанна Агузарова исполняла во время концертов разных лет. Самой старой оказалась «Не упрекай», написанная в конце 1980-х — начале 1990-х годов. «Королева Сансета» по сравнению с остальными композициями наиболее новая — начала 2000-х годов.

    Агузарова записывала пластинку в пяти городах — Стокгольме, Санкт-Петербурге, Москве, Лондоне и Лос-Анджелесе. Работу над ней певица не афишировала.

    Впервые эпатажная исполнительница выпустила сольный альбом в 1991 году. В «Русский альбом» вошли 11 песен, среди которых оказались «Мне хорошо рядом с тобой» и «Прикосновение к Есенину».

    На репетицию группы «Браво» (тогда коллектив назывался «Постскриптум») Агузарову в 1983 году пригласил Евгений Хавтан. Первый концерт с ее участием как солистки был успешным, а группа сразу обрела популярность.

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