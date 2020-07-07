Первый парень Агузаровой рассказал о ее буйном характере

Пара гуляла вместе, когда Агузаровой было 13 лет. Ребята собирались компаниями, прогуливались по мосту, сидели у костра и играли «в бутылочку». Их приятели рассказали, что чувства девушки к Ильинову были намного сильнее, чем у бойфренда к ней.

Как отметил первый молодой человек певицы, отношения не сложились по причине абсолютно разных характеров. По его словам, было очень нелегко справиться с подругой, пишет РИА ФАН.

«Она девчонка неуступчивая, с характером: ее толкнет, ущипнет кто-то из парней — так она сразу в драку. Будет до конца на своем стоять, пусть даже и проиграет», — вспомнил Ильинов.

Так, она могла не выдержать и ввязаться в драку даже с парнем. Экс-бойфренд признался, что у него не было сильных чувств к Агузаровой. Он отметил, что теперь друзья упрекают его из-за отказа продолжать отношения с подругой. По их словам, парень мог бы неплохо устроиться при такой знаменитой возлюбленной.