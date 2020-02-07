Вышел новый клип группы фронтмена Linkin Park

Рок-группа Grey Daze, основанная солистом Linkin Park Честером Беннингтоном, представила новый трек. Клип на него уже опубликован на YouTube, а скоро у коллектива выйдет и новый альбом.

В основу сюжета клипа легла реальная история дружбы Беннингтона и барабанщика Grey Daze Шона Доуделла, сообщил портал NME.

Доуделл рассказал, что однажды заступился за будущего фронтмена Linkin Park в школе. Когда Беннингтону было 15, над ним издевались и избивали.

«В тот день я стал защитником, чуть ли не старшим братом для него. Наша дружба продолжается даже после его смерти», — заявил музыкант.

В композиции Sickness группа Grey Daze восстановила вокал Беннингтона, который скончался в июле 2017 года. Альбом Amends, куда включен новый трек, должен выйти 10 апреля. На пластинку записали 11 песен.

Честер Беннингтон основал Grey Daze в 1993 году и был ее участником, пока в 1996-м не присоединился к Linkin Park.