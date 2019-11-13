«На английском петь легче»: тувинец раскрыл секрет исполнения песни Linkin Park

Житель Тувы Александр Куулар этническим колоритом перепел знаменитую песню Numb американской группы Linkin Park. Музыкант рассказал «360», что исполнять композиции на английском, используя технику горлового пения, довольно просто.

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«От языка (во время горлового пения — прим. ред.) ничего не зависит. Английский он такой — более мягкий и легкий язык. Все звуки удобнее петь, чем на русском», — поведал Куулар.

Горловое пение — это особый способ издавать звуки при помощи фальшсвязок. «Фальшсвязки не работают при обычном нашем разговоре. Они находятся в спящем состоянии. Горловое пение — это как раз резонирование этими связками и носовыми пазухами», — поделился секретом национального пения Александр.

Он также рассказал, что использовал в своей версии песни варган. Этот инструмент есть у многих народов. Он очень древний. В этой песне варган звучит, чтобы ее каким-то образом усилить, дать другую энергетику и позволить поклоннику Linkin Park услышать Numb по-новому.

Куулар выложил свою версию Numb на YouTube шесть дней назад. За это время клип собрал 50 тысяч просмотров и две тысячи лайков. В комментариях к видео отметились много пользователей из-за рубежа.