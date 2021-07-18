Вышел документальный фильм о легендарном участнике Beatles Поле Маккартни

На онлайн-платформе Hulu состоялась премьера нового документального сериала о Поле Маккартни. «РИА Новости» сообщило, о каких событиях из жизни великого «битла» повествует картина.

Недавно сэру Полу исполнилось 79 лет. Несмотря на солидный возраст, музыкант продолжает активно работать: совсем недавно он выпустил новый альбом «McCartney III». Теперь на экраны вышла и ретроспектива всего его творческого пути.

В фильме с Полом разговаривает Рик Рубин — один из самых успешных продюсеров за всю историю мирового шоу-бизнеса. Маккартни на экране делится самыми яркими байками из своего прошлого. Музыкант, конечно, вспоминает и бывшего коллегу Джона Леннона. Особенно то, как они любили обменяться взаимными колкостями. При этом никаких оценок личностей в фильме не прозвучало: этого Маккартни никогда себе не позволял.

Не обошлась кинолента и без музыкальных эпизодов: Маккартни в ней много играет то на гитаре, то на фортепиано. Музыкант рассказывает о том, как из случайностей или неожиданных совпадений сложилась его звездная судьба.

Британские издания составили список самых богатых людей Соединенного Королевства. Среди музыкантов рейтинг возглавил Пол Маккартни. Его состояние СМИ оценивают в 820 миллионов фунтов стерлингов.