Самыми богатыми британскими музыкантами стали U2 и Пол Маккартни

Британское издание The Sunday Times составило список самых богатых людей Соединенного Королевства. С рейтингом ознакомилось ИА НСН.

Самым богатым музыкантом Великобритании оказался бывший участник «ливерпульской четверки» сэр Пол Маккартни. Его состояние оценивается в 820 миллионов фунтов стерлингов. Группа U2 расположилась на втором месте с 620 миллионами фунтов. Композитор Эндрю Ллойд Уэббер занял третье место. Он располагает 525 миллионами. Четвертая строчка за сэром Элтоном Джоном (375 миллионов). Бессменный вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер замкнул пятерку (295 миллионов).