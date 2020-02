Стало известно, когда могут выйти новые песни для ABBA

«Новые песни появятся в этом году. Думаю, после лета. […] Если бы я мог самостоятельно выбирать дату, то выпустил бы их в сентябре», — прокомментировал Андерссон, который в творческом тандеме с Бьорном Ульвеусом является автором всех хитов шведской четверки. При этом композитор отметил, что не может пока ничего точно обещать.

Как уточнил музыкант, такие решения в одиночку он не принимает.

В 2018 году шведская поп-группа уже объявляла о планах записать новый материал — через 35 лет после того, как квартет распался.

Тогда речь шла о выходе песен «Don’t shut me down» и «I still have faith in you». Но ожидаемый релиз так и не состоялся.

Осенью прошлого года любители музыки перечислили песни, которые можно слушать до бесконечности и не переключая. В топ-5 вошла и шведская четверка со своим хитом Dancing Queen.