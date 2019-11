Названы песни, которые хочется слушать бесконечно

Рейтинг самых ненадоедливых песен открывает Welcome to the Black Parade американской рок-группы My Chemical Romance. И это несмотря на то, что она длится около пяти минут. Вторую строчку в списке занял хит певицы Уитни Хьюстон из фильма 1992 года «Телохранитель» I Will Always Love You. Еще одна также обожаемая композиция — Africa от рок-группы Toto, а она еще более поздняя (1982).

В топ-5 попали Someone Like You певицы Адель и Hallelujah от американца Джеффа Бакли. Кроме того, от начала и до конца хочется слушать следующие песни: My Heart Will Go On Селин Дион, Losing My Religion рок-коллектива R.E.M. и Dancing Queen шведской группы ABBA.

Всего в списке перечислены 31 музыкальная композиции.

Опрос показал, как формируются музыкальные предпочтения, отметило издание. Респонденты отдают предпочтения тем или иным композициям скорее из-за ротации, нежели от своих вкусов. Все песни из топа музыкальных каналов и радиостанций попали в список предпочтений.