Выдачу прокатных удостоверений для фильмов переведут на «цифру»

В России планируют изменить условия получения прокатных удостоверений для фильмов. Процесс хотят сделать полностью цифровым. Механизм может оказаться более удобным, но не совсем будет отвечать запросам рынка.

Государственную услугу полностью «оцифруют» и внедрят реестровую модель. У заявителя появится возможность подать весь пакет документов в электронном виде, сообщила газета «Известия». Место бумажной «прокатки» с синей печатью займет запись в электронном реестре.

В Минкультуры напомнили, что подобной моделью успешно пользуются в ФМС России или Росреестре. Предполагаемая реформа потребует внесения изменений в ряд федеральных законов, на что нужно время.

Участников рынка просят запастись терпением. К проблеме прокатных удостоверений прокатчики относятся с осторожностью, но сходятся во мнении, что свод правил должен быть единым и понятным для всех.

На сегодняшний день во время выдачи прокатного удостоверения сотрудники министерства проверяют фильм на его соответствие требованиям российским законам. Если все в порядке, а правообладатель подаст заявление на получение «прокатки» по регламенту, то оснований для отказа нет.

Существующая процедура выдачи удостоверений вызывает немало нареканий у прокатчиков. Участники рынка говорят, что дело не только в отсутствии цифровой услуги.