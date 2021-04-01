Продолжение детектива «Достать ножи» выйдет на Netflix

Сиквел детективной истории «Достать ножи» появится на Netfliх. Стриминговая платформа рассказала о покупке аж двух продолжений кинработы режиссера Райана Джонсона, которая вышла в прокат в 2019.

Сделка обошлась стримингу в 400 миллионов долларов. Начало съемок запланировано на 28 июня в Греции. Заглавная роль детективного агента Бенуа Блана достанется небезызвестному Дэниелу Крейгу, знакомому широкой публике по ролям в бондиане, рассказали в Newinform.

Дполнительная информация о ролях пока не оглашалась. Режиссером выступит Джонсон, который намерен сохранить контроль над процессом съемки. Первый фильм вышел в 2019 году и собрал 310 миллионов долларов, когда его бюджет составил 40 миллионов. Фильм наградили статуэткой «Оскар».