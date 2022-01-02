Все народы России смогут заявить о себе в Год культурного наследия страны

Президент РФ Владимир Путин объявил 2022 год Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. По Конституции Россия — многонациональная страна, и все 190 народов смогут заявить о своей культуре, обычаях и традициях.

С этой целью в регионах состоятся многочисленные фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты творческих коллективов.

«Правительство продолжит создавать благоприятные условия для развития самобытной культуры и искусства каждого народа», — заявили в пресс-службе кабмина.

Ранее правительству поручили за ближайшие два месяца организовать комитет по проведению Года культурного наследия народов. Также за это время нужно представить план будущих мероприятий и опубликовать рекомендации по их проведению для российских регионов.