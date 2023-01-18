Культура 18 января 2023, 13:01 Врач Ольга Чиркова объяснила, почему смерть Джека из «Титаника» была неизбежна Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Джек из «Титаника» все равно бы умер, шансов спастись после крушения у него не было ни при каких обстоятельствах. Об этом News.ru рассказала заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы врач-терапевт Ольга Чиркова.

Главный герой, которого сыграл Леонардо Ди Каприо умер от обморожения. Дело в том, что в день крушения температура воды в Атлантическом океане понизилась до -2,2 градуса. И при таких условиях организм человека охлаждается невероятно быстро.

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«У оставшихся в воде пассажиров не было шансов выжить. <…> При температуре около нуля шанс выжить есть максимум в течение часа! Причем попытки плыть ускоряют потерю тепла, — объяснила врач.

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Напомним, многие годы фанаты фильма настаивали, что спастись могли оба героя фильма: и Джек, и Роза. Они считали, что молодой человек поместился бы на обломке двери или мог держаться за него до прибытия помощи. Режиссер нашумевшего фильма Джеймс Кэмерон провел эксперимент и доказал, что в условиях, в которых находились герои, выжить мог только один.