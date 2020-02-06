06 февраля 2020, 16:26
Волочкова отменила свадьбу
Анастасия Волочкова пришла на «Вечернее шоу» Аллы Довлатовой. Там она рассказала, что ее свадьба не состоится 20 октября. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Ведущая извинилась перед балериной, что ранее не смогла прийти на ее день рождения, и бесплатно предложила свои услуги тамады на свадьбе Анастасии. В ответ на это Волочкова сообщила, что дату свадьбы выбирала не она, а журналисты, и что торжество в этот день не состоится. По словам балерины, она замуж выходить и не собиралась.
«Меня все устраивает. Меня устраивают такие отношения, которые есть сейчас», — объяснила она.