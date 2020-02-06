Волочкова отменила свадьбу

Ведущая извинилась перед балериной, что ранее не смогла прийти на ее день рождения, и бесплатно предложила свои услуги тамады на свадьбе Анастасии. В ответ на это Волочкова сообщила, что дату свадьбы выбирала не она, а журналисты, и что торжество в этот день не состоится. По словам балерины, она замуж выходить и не собиралась.

«Меня все устраивает. Меня устраивают такие отношения, которые есть сейчас», — объяснила она.