Во втором сезоне сериала «Великая» покажут беременную Екатерину II и ее мать

В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Великая», который в вольной форме интерпретирует историю жизни и правления российской императрицы Екатерины II. Новые серии расскажут о том, как Екатерина борется за власть с собственным мужем Петром III и ждет от него ребенка, будущего наследника престола.

Кроме того, в очередном сезоне будут показаны встречи императрицы с ее матерью. Роль мамы исполнила популярная актриса Джиллиан Андерсон, которая известна всему миру по своей роли агента Скалли в «Секретных материалах». Трейлер опубликован на портале онлайн-кинотеатра Hulu. Именно там с 19 ноября можно будет посмотреть новые серии.

Первый сезон «Великой» вышел в 2020 году, его шоураннером стал Тони Макнамара, который номинировался на премию «Оскар» за «Фаворитку» и работал над сценарием «Круэллы».

Аналитики считают, что причина популярности сериала кроется в самой личности Екатерины. Ее жизнь неразрывно связана с огромным количеством разнообразных сплетен. Основанное на них кино не претендует на историческую достоверность, но однозначно вызывает большой зрительский интерес, особенно на Западе.