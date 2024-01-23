23 января 2024, 11:13
Общественники выступили за отмену концерта Орбакайте в Благовещенске
Активисты выступили за отмену концерта певицы Кристины Орбакайте в Благовещенске, намеченного на середину марта. Обращение к губернатору Амурской области Василию Орлову опубликовали в Telegram-канале «ZOV России».
Общественники отметили, что Орбакайте — гражданка Соединенных Штатов, которые «активно финансируют и снабжают боеприпасами фашистский режим Украины для борьбы с русскими в Донбассе».
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«Снаряды, которыми убивают мирных жителей на освобожденных территориях и русских воинов, являются американскими. В такое непростое для нашей страны время выступление гражданки США выглядит кощунственно и безнравственно», — указали в обращении.
Активисты подчеркнули также, что СВО так или иначе коснулась каждой семьи в Амурской области, но пока солдаты героически сражаются, а их матери и жены проливают слезы, кто-то готов отдавать немалые деньги за выступление гражданки недружественной страны. Авторы обращения добавили, что ветераны боевых действий, члены семьи погибших участников спецоперации воспринимают концерты Орбакайте как «личное оскорбление».
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