Работа над сериалом «Властелин колец» временно приостановлена

В Новой Зеландии приостановлена работа над сериалом Amazon «Властелин колец». Съемочная группа из 800 человек получила уведомление от продюсеров, в котором говорится, что работу над проектом временно прекращают в связи с распространением коронавируса.

Производство шоу, стоимостью в один миллиард долларов, приостановили на две недели, пишет издание THR со ссылкой на источник. Пока остается неизвестной дата возобновления работы на студии. В материале указано, что никто из участников сериала коронавирусной инфекцией не заразился — все прошли тестирование.

«Мы будем предоставлять обновленную информацию и следить за ситуацией», — говорится в письме.

Сериал «Властелин колец» должен рассказать зрителям о событиях, предшествующих историям первой части знаменитой трилогии.

Шоураннерами выступили Джон Д. Пейн, Патрик Мак-Кей и Хуан Антонио Байона (снимет первые два эпизода). Главные роли в проекте исполнили Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эма Хорват, Максим Болдри и другие.

Как ожидается, сериал выйдет на экраны в 2021 году.

В начале марта СМИ сообщили, что в сериале по трилогии Толкина сыграет актер с российскими корнями Максим Болдри. Сам он родился в Великобритании, но до четырех лет вместе с родителями жил в Москве. О том, какого героя сыграет Болдри, пока не известно.