СМИ назвали исполнителя главной роли в сериале по «Властелину колец». Актер связан с Россией

Главную роль в сериале по трилогии Толкина «Властелин колец» сыграет актер с российскими корнями Максим Болдри. Сам он родился в Великобритании, но до четырех лет вместе с родителями жил в Москве. О том, какого героя сыграет Болдри, пока не известно.

О том, что Максим Болдри подписал контракт с Amazon, сообщило со ссылкой на свои источники издание Deadline. Детали сюжета держатся в секрете, и в образе кого предстанет 24-летний актер, пока не понятно. В кино он получил известность за роль в сериалах «Молокососы» и «Холлиокс».

Сам сериал станет своеобразным приквелом к «Братству кольца» — первой части знаменитой трилогии. Известно, что в основном составе сыграют Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз и Эма Хорват.

Ранее выяснилось, что актер Джозеф Моул, известный по роли брата Неда Старка — Бенджена из «Игры престолов», станет главным злодеем в сериале по «Властелину колец».