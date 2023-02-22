Общество 22 февраля 2023, 15:24 Актер Владимир Машков заявил, что в начале каждого века Россия противостояла Западу Актер Владимир Машков: в начале XXI века Россия опять противостоит Западу РИА «Новости»

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Каждое новое столетие Россия сталкивается с коллективным Западом, заявил народный артист страны, актер Владимир Машков. Выступая 22 февраля на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках», он напомнил, что российская сторона выходила победителем из самых крупных сражений. Трансляцию мероприятия провели на телеканале «Россия 24».

Народный артист рассказал, что в ХVII веке Россия справилась с польско-литовской интервенцией, в ХVIII веке страна одержала победу в Северной войне. В ХIХ столетии государство справилось с нашествием армии Наполеона, а в прошлом веке народ героически сражался в Первой и Второй мировых войнах.

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«История себе не изменяет и сегодня. В начале ХХI века мы опять противостоим Западу, защищая русский народ. И опять настойчиво напоминаем миру — не воюйте с русскими», — заявил Машков.

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Официальная часть митинга-концерта в «Лужниках» стартовала около 15:00. Большинство зрителей прибыли на арену за несколько часов до начала мероприятия. В Кремле не стали отвечать на вопрос, выступит ли на стадионе президент Владимир Путин.