Хабенский станет новым худруком МХТ имени Чехова
Минкультуры России: Константин Хабенский станет новым художественным руководителем МХТ имени Чехова
Художественным руководителем МХТ имени Чехова станет актер Константин Хабенский. На этом посту он сменит Сергея Женовача. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.
В ведомстве пояснили, что Сергей Женовач оставляет пост художественного руководителя театра по собственному желанию.
«На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский», — говорится в сообщении.
В министерстве поблагодарили режиссера Женовача за проделанную работу в МХТ имени Чехова. Там напомнили, что он возглавил труппу в непростой период. За время своей работы он выпустил 10 премьерных спектаклей, три из которых поставил сам.
«Сергей Васильевич продолжит руководить Студией театрального искусства и тем самым привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра», — добавили в Минкультуры.
В министерстве подчеркнули, что новый художественный руководитель сохранит традиции МХТ имени Чехова и подготовит для зрителя новые проекты.
«Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ имени Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию изнутри», — добавили в Министерстве культуры.
Сергей Женовач занимал должность художественного руководителя МХТ имени Чехова с 2018 года. Он имеет звание Заслуженный деятель искусств Российской Федерации и является лауреатом Государственной премии Российской Федерации.
Заслуженный актер России Константин Хабенский служит в МХТ имени Чехова с 2002 года. Он играл в спектаклях «Белая гвардия», «Гамлет», «Трехгрошовая опера» и других.