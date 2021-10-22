Появился первый трейлер экранизации видеоигры Uncharted

Первый трейлер к приключенческому фильму «Анчартед: на картах не значится», снятому по игре Uncharted, компания Sony 21 октября выложила на видеохостинге YouTube. За сутки ролик набрал более 275 тысяч просмотров. Оставили пометку «нравится» 7,4 тысячи зрителей, еще 490 — остались недовольны.

Главные герои картины бывшие соперники Нейтан Дрейк (Том Холланд) и Виктор «Салли» Салливан (Марк Уолберг) стали союзниками и искателями приключений. Они хотят разгадать одну из величайших загадок в истории человечества.

Роль главного злодея сыграл Антонио Бандерас. В фильме снялись также София Тейлор Али и Тати Габриэль. Режиссером выступил Рубен Фляйшер («Веном» и «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»).

Премьер киноадаптация запланирована 18 февраля 2022 года.

На днях стало известно, что Netflix впервые проведет премьеру сериала «Аркейн» по мотивам игры League of Legends не только на собственной платформе, но и на Twitch.