Netflix впервые проведет премьеру сериала на Twitch
Первый эпизод сериала Аркейн от Netflix впервые будет транслироваться на Twitch
Первый эпизод сериала «Аркейн» по мотивам игры League of Legends можно будет посмотреть не только на Netflix, но и платформе Twitch. Об этом сообщили на официальной странице видеоигры LoL в Twitter.
Первый эпизод на Netflix покажут 7 ноября, в 05:00 по московскому времени. Премьера состоится через несколько часов после завершения чемпионата мира по LoL. Стримеры смогут транслировать «Аркейн» на своих каналах в Twitch. Жителям Европы, России и Турции покажут повтор трансляции в 13:00. Будет доступен просмотр и на русском языке.
Всего премьерную серию «Аркейна» в Twitсh будут стримить блогеры из более чем 40 стран для носителей свыше 20 языков.
Сериал будет включать девять эпизодов. Главными героями станут сестры Джикс и Вай, между которыми разгорается конфликт на фоне противостояния двух городов — процветающего Пилтовера и неблагополучного Зауна.
Производством сериала занялась компания-разработчик игр Riot Games и Fortiche Productions, которая уже выпускала ролики по LoL.
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