Netflix впервые проведет премьеру сериала на Twitch

Первый эпизод сериала «Аркейн» по мотивам игры League of Legends можно будет посмотреть не только на Netflix, но и платформе Twitch. Об этом сообщили на официальной странице видеоигры LoL в Twitter.

Первый эпизод на Netflix покажут 7 ноября, в 05:00 по московскому времени. Премьера состоится через несколько часов после завершения чемпионата мира по LoL. Стримеры смогут транслировать «Аркейн» на своих каналах в Twitch. Жителям Европы, России и Турции покажут повтор трансляции в 13:00. Будет доступен просмотр и на русском языке.

Всего премьерную серию «Аркейна» в Twitсh будут стримить блогеры из более чем 40 стран для носителей свыше 20 языков.

Сериал будет включать девять эпизодов. Главными героями станут сестры Джикс и Вай, между которыми разгорается конфликт на фоне противостояния двух городов — процветающего Пилтовера и неблагополучного Зауна.

Производством сериала занялась компания-разработчик игр Riot Games и Fortiche Productions, которая уже выпускала ролики по LoL.

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