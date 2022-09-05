Культура 05 сентября 2022, 23:59 Поделиться Telegram

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Viber Ведущим Летнего кубка КВН станет Валдис Пельш Валдис Пельш станет ведущим Летнего кубка КВН вместо Александра Маслякова РИА «Новости»

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Шоумен и музыкант Валдис Пельш станет ведущим Летнего кубка КВН, рассказали в пресс-службе Первого канала. Игру покажут в эфире 16 сентября, сообщил ТАСС.

Оценивать выступление команд будет жюри в составе гендиректора Первого канала Константина Эрнста, актрисы Олеси Судзиловской, участника коллектива «Уральские пельмени» Андрея Рожкова, юмориста Вадима Галыгина и шоумена Виктора Васильева.

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«Ведущий — Валдис Пельш», — уточнили в пресс-службе телеканала.

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Сменится ведущий и у шоу «Голос 60+». Дмитрий Нагиев ушел в творческий отпуск, а заменит его Лариса Гузеева. В жюри войдут Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Съемки начались еще 13 августа, а первые выпуски покажут с началом нового телесезона.

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